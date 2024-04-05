Шахтер стимулирует соперников Динамо: названы суммы премиальных

В чемпионской гонке любой способ получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов может быть оправдан. По крайней мере, именно такого мнения, похоже, придерживается руководство донецкого Шахтера.

Донецкий Шахтер в чемпионской гонке с киевским Динамо стимулирует соперников киевлян, чтобы они с еще большим желанием отбирали очки у команды Александра Шовковского. Об этом сообщает “Татотаке”

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Известно, какие суммы платит Шахтер соперникам Динамо

В случае ничейного результата в матче с Динамо команда получает 100 тысяч в иностранной валюте, а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч.

Пока что получить вознаграждение удалось лишь Вересу, который во второй части сезона сыграл с Динамо 1:1.

Динамо имеет в активе 44 пункта, которые позволяют команде Александра Шовковского занимать третью ступень в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание киевлян от донецкого Шахтера составляет два очка.

В следующем туре Динамо дома будет принимать черкасский ЛНЗ. Поединок в Киеве должен состояться 8 апреля. Начало игры в 15:30.

Шахтер в туре номер 23 на формально домашнем поле сыграет против Руха. Игра во Львове запланирована на 7 апреля, начало в 18:00.