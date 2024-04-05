Донецький Шахтар у чемпіонських перегонах з київським Динамо стимулює суперників киян, щоб вони з ще більшим бажанням відбирали очки у команди Олександра Шовковського. Про це повідомляє "Татотаке"

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Відомо, які суми платить Шахтар суперникам Динамо

У разі нічийного результату в матчі з Динамо команда отримує 100 тисяч в іноземній валюті, а за перемогу суперник киян отримає 150 тисяч.

Важливо. Поки що отримати винагороду вдалося лише Вересу, який у другій частині сезону зіграв з Динамо 1:1.

Динамо має в доробку 44 пункти, які дозволяють команді Олександра Шовковського займати третій щабель у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Відставання киян від донецького Шахтаря складає два очка.

У наступному турі Динамо вдома прийматиме черкаський ЛНЗ. Поєдинок у Києві має відбутися 8 квітня. Початок гри о 15:30.

Шахтар у турі номер 23 на формально домашньому полі зіграє проти Руха. Гра у Львові запланована на 7 квітня, початок о 18:00.