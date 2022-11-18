Известна дата поединка Далакяна с Хименесом, – возможно, в андеркарте боя россиянина

Украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян встретится с костариканцем Давидом Хименесом 28 января. Вероятно, поединок будет проходить в андеркарте боя россиянина Артура Бетербиева и Энтони Ярда.

Чемпион WBA в самом легком весе Далакян сразится с претендетом Хименесом в Англии. Бой россиянина Бетербиева, называвшего Кадырова своим братом, также назначен на ту же дату.

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Ранее Хименес победил американца Рикардо Сандовала в поединке за статус обязательного претендента на пояс WBA. После 12-раундового поединка из-за большего количества голосов победу судьи отдали именно костариканцу.

Далакян же завоевал свой титул в 2018 году. В ноябре 2021 в поединке против панамца Луиса Консепсьона украинец пятый раз успешно защитил пояс.