Чемпіон WBA у найлегшій вазі Далакян битиметься з претендетом Хіменесом у Англії. Бій росіянина Бетербієва, який називав Кадирова своїм братом, також призначений на ту саму дату.

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Раніше Хіменес переміг американця Рікардо Сандовала у поєдинку за статус обов’язкового претендента на пояс WBA. Після 12-раундового поєдинку, через більшу кількість голосів перемогу судді віддали саме костариканцю.

Далакян ж завоював свій титул у 2018 році. У листопаді 2021 в поєдинку проти панамця Луїса Консепсьйона українець вп’яте успішно захистив пояс.