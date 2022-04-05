Израильская гимнастка поддержала спортсменов, находившихся на концерте в "Лужниках"

Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам объявила об окончании карьеры. Она также прокомментировала присутствие российских спортсменов на концерте в "Лужниках".

Забыла поддержку украинцев и травлю россиян

Ашрам "отняла" золото в личном многоборье у спортсменок из России на Олимпиаде-2020. Конечно, представителей ОКР такой результат не устроил.

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Они пытались оспорить победу израильтянки. Однако международная федерация гимнастики (FIG) не нашла никаких нарушений в судействе и не изменила результаты соревнований.

Также Ашрам поддержали украинки Анна Ризадинова и Лидия Виноградная.

Уже семь месяцев спустя Линой поддержала коллег "по цеху" из России. У нее спросили, как она относится к гимнастам, которые присутствовали на концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации украинского Крыма.

Известные сестры Аверины присутствовали на митинге, у обоих на форме была буква "Z", являющаяся символом русских оккупантов.

Будь моя страна в такой же ситуации, я бы тоже выразила свою поддержку,

– сказала Линой.

22-летняя израильтянка завоевала "золото" на Олимпиаде в Токио. Впервые за 25 лет Россия осталась без первенства в художественной гимнастике на Играх.