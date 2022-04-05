Израильская гимнастка поддержала спортсменов, находившихся на концерте в "Лужниках"
Источник:Ynet
Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам объявила об окончании карьеры. Она также прокомментировала присутствие российских спортсменов на концерте в "Лужниках".
Забыла поддержку украинцев и травлю россиян
Ашрам "отняла" золото в личном многоборье у спортсменок из России на Олимпиаде-2020. Конечно, представителей ОКР такой результат не устроил.
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Они пытались оспорить победу израильтянки. Однако международная федерация гимнастики (FIG) не нашла никаких нарушений в судействе и не изменила результаты соревнований.
Также Ашрам поддержали украинки Анна Ризадинова и Лидия Виноградная.
Уже семь месяцев спустя Линой поддержала коллег "по цеху" из России. У нее спросили, как она относится к гимнастам, которые присутствовали на концерте в честь восьмой годовщины незаконной оккупации украинского Крыма.
Известные сестры Аверины присутствовали на митинге, у обоих на форме была буква "Z", являющаяся символом русских оккупантов.
Будь моя страна в такой же ситуации, я бы тоже выразила свою поддержку,
– сказала Линой.