Превзошли родоначальников футбола: в Израиле установили мировой рекорд по пробитию пенальти

Незаурядное событие произошло в израильском футболе. В серии послематчевых пенальти соперникам пришлось выполнять 56 ударов.

В понедельник, 20 мая, состоялся полуфинал плей-офф за выход во вторую лигу Израиля. Встречались команды Димона и Шимшон.

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Валидольная серия пенальти

Основное время и овертаймы не определили победителя – 2:2. Поэтому командам пришлось испытать судьбу в серии послематчевых пенальти.

Футбольная лотерея пошла не по сценарию и сильно затянулась. Футболистам пришлось пробивать 56 пенальти. Лишь последний удар в исполнении вратаря Шимшоны голкипер Димоны сумел отбить.

В итоге победу со счетом 23:22 праздновали футболисты Димоны.

Видео рекордной серии пенальти

Таким образом, в Израиле был побит мировой рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 2022 году на Мемориальном Кубке в северо-восточной Англии. Тогда в матче любительских команд Вашингтона и Бедлингтона футболисты пробили 54 пенальти.

Благодаря победе в рекордной серии пенальти Димона вышла в финал плей-офф, где сыграет против Тирои. Победитель получит путевку во второй дивизион.