У понеділок, 20 травня, відбувся півфінал плей-оф за вихід до другої ліги Ізраїлю. Зустрічалися команди Дімона та Шимшон.

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Валідольна серія пенальті

Основний час та овертайми не визначили переможця – 2:2. Тож командам довелося випробувати долю в серії післяматчевих пенальті.

Футбольна лотерея пішла не за сценарієм та сильно затягнулася. Футболістам довелося пробивати 56 пенальті. Лише останній удар у виконанні воротаря Шимшони голкіпер Дімони зумів відбити.

У підсумку перемогу з рахунком 23:22 святкували футболісти Дімони.

Відео рекордної серії пенальті

Таким чином, в Ізраїлі був побитий світовий рекорд. Попереднє досягнення було встановлено у 2022 році на Меморіальному Кубку в північно-східній Англії. Тоді у матчі аматорських команд Вашингтона та Бедлінгтона футболісти пробили 54 пенальті.

Завдяки перемозі у рекордній серії пенальті Дімона вийшла до фіналу плей-оф, де зіграє проти Тірої. Переможець здобуде путівку в другий дивізіон.