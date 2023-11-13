В Израиле возобновят чемпионат по баскетболу после нападения ХАМАС

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС совершили кровавую атаку на Израиль. Из-за боевых действий в стране были остановлены все спортивные соревнования.

Несмотря на то, что военная операция против террористов ХАМАС продолжается, в стране постепенно возобновляется спортивная жизнь. Одним из таких сигналов стало возобновление чемпионата Израиля по баскетболу.

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Израильские клубы будут играть на своих аренах

В воскресенье, 12 ноября, Администрация израильской баскетбольной суперлиги (BSL) объявила свое решение – 25 ноября возобновятся матчи чемпионата Израиля. Известно, что клубы будут играть на своих площадках. Относительно присутствия на матчах зрителей информация отсутствует.

Также в лиге заявили, что клубам разрешили осуществить необходимые трансферы, чтобы заменить иностранных игроков, покинувших Израиль из-за войны.

Израильские клубы Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Тель-Авив, Хапоэль Иерусалим и Хапоэль Холон принимают участие в еврокубках. А Хапоэль Тель-Авив является соперником по группе А украинского Прометея.