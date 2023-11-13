В Израиле возобновят чемпионат по баскетболу после нападения ХАМАС
Источник:Basketball Super League Administration
7 октября боевики террористической группировки ХАМАС совершили кровавую атаку на Израиль. Из-за боевых действий в стране были остановлены все спортивные соревнования.
Несмотря на то, что военная операция против террористов ХАМАС продолжается, в стране постепенно возобновляется спортивная жизнь. Одним из таких сигналов стало возобновление чемпионата Израиля по баскетболу.
Читайте также Шансы на Евро сильно упали: сборная Израиля провела первый матч после обострения войны с ХАМАС
Израильские клубы будут играть на своих аренах
В воскресенье, 12 ноября, Администрация израильской баскетбольной суперлиги (BSL) объявила свое решение – 25 ноября возобновятся матчи чемпионата Израиля. Известно, что клубы будут играть на своих площадках. Относительно присутствия на матчах зрителей информация отсутствует.
Также в лиге заявили, что клубам разрешили осуществить необходимые трансферы, чтобы заменить иностранных игроков, покинувших Израиль из-за войны.
Израильские клубы Маккаби Тель-Авив, Хапоэль Тель-Авив, Хапоэль Иерусалим и Хапоэль Холон принимают участие в еврокубках. А Хапоэль Тель-Авив является соперником по группе А украинского Прометея.Напомним, что из-за войны в Израиле были перенесены футбольные матчи сборных и клубов. Матч 3-го тура Лиги конференций Маккаби – Заря не состоялся по графику. Из-за форс-мажора игру пришлось перенести на 25 ноября. По всей вероятности, Маккаби сыграет свой домашний поединок в Белграде.