Позиция неизменна, – Бах заверил, что российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям

Изоляция россиян за войну против Украины продлится еще долго. Оккупанты будут изгнанниками абсолютно во всех сферах.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах совершил визит в Украину. Он пообещал поддержку для наших спортсменов и привлечение к сбору средств для восстановления спортивной инфраструктуры Украины.

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Изоляция российских спортсменов будет продолжаться

По словам Баха, позиция МОК с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов осталась твердой и неизменной. Россияне должны нести ответственность за свои преступления, поэтому ни на одно представление России на международной спортивной арене не может быть и речи.

Все федерации получили рекомендации не приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования. Эта позиция – неизменная,

– сказал Бах.

Также он добавил, что глубоко сочувствует украинцам и желает Украине победы, а МОК будет делать все для того, чтобы поддерживать украинских спортсменов, создавать меры по удержанию россиян и планировать помощь украинскому спорту, которая будет нуждаться после войны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что война России против Украины унесла жизни 89 спортсменов и тренеров, еще 13 находятся в российском плену и ждут освобождения.

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