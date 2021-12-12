Измена отменяется: Ломаченко озадачил фанатов флагом после победы над Комми

Рано утром Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в Нью-Йорке (США) и одержал 16-ю победу на профессиональном ринге. Не успел Ломаченко отпраздновать победу, как двукратного олимпийского чемпиона заподозрили в измене.

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Бой Ломаченко против Комми длился все 12 раундов, поэтому победителя поединка определяли судьи. Трое судей отдали победу Ломаченко единогласным решением.

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Празднуя победу, Ломаченко появился в ринге с флагом, но не привычным для последних боев сине-желтым. Василий закутался в полосатый флаг, который напоминает флаг Испании.

Искатели "измены" в социальных сетях сразу набросились на экс-чемпиона мира в трех весовых категориях. Однако никакой измены в действиях Ломаченко нет.

Василий решил отпраздновать победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, Одесской области.

Ломаченко с флагом города Белгород-Днестровский / Фото instagram.com/lomus_official

Ломаченко победил Комми