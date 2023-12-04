Судья "нарисовал" украинцу удаление из-за его травмы: видео безумия в Португалии

В 12 туре португальской лиги Боавиша принимала Ароуку Богдана Милованова. Именно украинский футболист находился в центре скандального эпизода во втором тайме.

25-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника, вышел в стартовом составе гостей. В конце первого тайма Богдан получил желтую карточку и с ней пошел на 15-минутный отдых, пишет 24 Канал.

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Что вообще было в голове судьи во время этого решения

На старте второго тайма Милованов получил повреждения и упал на газон, показывая, что нуждается в помощи клубных врачей. Однако главный арбитр матча решил по-другому. Судья сигнализировал другому игроку, чтобы тот вбрасывал аут, а команды продолжали игру.

От безысходности Милованов поднялся с газона и продолжил игру, хотя замена ему уже готовилась. Богдан даже вступил дважды в борьбу и после встречи с мячом снова оказался на холодном газоне. Главный рефери поединка вместо того, чтобы позвать на поле медиков, показал украинцу вторую желтую карточку, которая была для Богдана уже второй.

Милованов получил дикое удаление из-за травмы. Судьи надоели лежания украинского защитника и, похоже, он воспринял это как симуляцию. Хотя о ней там и говорить не может. Богдану оставалось схватиться только за голову от безумного решения главного арбитра, оставившего Ароуку в меньшинстве.

Милованова: смотрите видео момента

В технической зоне очень бурно отреагировали на несправедливое удаление украинца. Однако это не сломило игру для гостей, которые в первом тайме забили трижды, а во втором даже в меньшинстве отличились и четвертым голом.

В конце матча хозяева сравнялись в составах после удаления Мораиша.

Финальный свисток зафиксировал победу Ароуки 0:4. Клуб Милованова и так идет на дне таблицы – последняя 18-я строчка и всего 9 баллов.

Милованов выступает за Ароуку с июля 2022, отыграв в текущем сезоне уже 14 матчей.