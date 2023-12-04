25-річний футболіст, який виступає на позиції правого захисника, вийшов у стартовому складі гостей. Наприкінці першого тайму Богдан отримав жовту картку та із нею пішов на 15-хвилинний відпочинок, пише 24 Канал.

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Що взагалі було у голові судді під час цього рішення

На старті другого тайму Мілованов отримав ушкодження та впав на газон, показуючи, що потребує допомоги клубних лікарів. Однак головний арбітр матчу вирішив інакше. Суддя сигналізував іншому гравцю, аби той вкидав аут, а команди продовжували гру.

Від безвиході Мілованов підійнявся із газону та продовжив гру, хоча заміна йому вже готувалась. Богдан навіть вступив двічі у боротьбу та після зустрічі з м'ячем знову опинився на холодному газоні. Головний рефері поєдинку замість того, аби покликати на поле медиків, показав українцю другу жовту картку, яка була для Богдана вже другою.

Мілованов отримав дике вилучення через травму. Судді набридлі лежання українського захисника та, схоже, що він сприйняв це, як симуляцію. Хоча про неї там і йти мова не може. Богдану залишалось схопитись лише за голову від божевільного рішення головного арбітра, який залишив Ароуку у меншості.

Дивне вилучення Мілованова: дивіться відео моменту

У технічній зоні дуже бурхливо відреагували на несправедливе вилучення українця. Однак це не зламало гру для гостей, які у першому таймі забили тричі, а в другому навіть у меншості відзначились і четвертим голом.

Наприкінці матчу господарі зрівнялись у складах після вилучення Мораіша.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ароуки 0:4. Клуб Мілованова і так йде на дні таблиці – остання 18-та сходинка та лише 9 балів.

До слова. Мілованов виступає за Ароуку із липня 2022-го, відігравши у поточному сезоні вже 14 матчів.