"Поставил на себе крест": в Испании уничтожили конкурента Лунина после ляпов в Суперкубке Испании

Кепа Аррисабалага выдал неуверенную игру в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского Атлетико. Испанец привез на свои ворота автогол.

Произошло это при третьем взятии ворот "сливочных", когда Кепа и центральный защитник Антонио Рюдигер помогли Атлетико выйти вперед 2:3. К счастью для болельщиков Реала полуфинал Суперкубка Испании закончился в пользу их команды 5:3.

Следует узнать Кепа уже наигрался: известно, сколько игрового времени получит Лунин в этом сезоне.

В Испании разочаровались в Кепи

После поединка многие критики полились на испанского голкипера, которого Реал арендовал у лондонского Челси до конца текущего сезона-2023/2024. Такой игрой Кепа помогает Андрею Лунину получить большее доверие от главного тренера Карло Анчелотти.

Авторитетное издание раскритиковало Кепу и назвало этот кубковый полуфинал "крестом" для испанца: "Полуфинальный матч Суперкубка стал крестом для Кэпы Аррисабалаги. Два гола Атлетико на его совести. Это перебор как для самого дорогого вратаря в истории".

AS сравнило статистику обоих голкиперов мадридского клуба.

Статистика сейчас на стороне Андрея Лунина. Хотя по воротам обоих голкиперов наносят одинаковое количество ударов, украинец отбивает 80% мячей, тогда как Кепа – 73%. На выходах Лунин играет еще увереннее – 0,72 успешных выхода против 0,28 у Кепы. Стоит отметить пропущенные голы из стандартов, где украинец также намного надежнее,

– говорится в новости.

В СМИ уже даже назвали игровое время, которое получат голкиперы в этом сезоне-2023/2024.

. Реал арендовал Кепу у лондонского Челси после того, как выбыл из игры Тибо Куртуа. Бельгиец порвал "кресты". Почти сразу испанец получил доверие от Анчелотти и уже успел провести 17 матчей, в которых пропустил 16 голов и отыграл 7 поединков на ноль.

Ожидается, что по окончании текущего сезона Кепа вернется в Лондон. Однако ранее слышали слухи, что главный тренер "сливочных" заинтересован в полноценном приобретении испанского вратаря. Но впоследствии уже были опровержения. Вряд ли руководство Реала, доверяющее Лунину, захочет оформлять трансфер Кепы. Тем более что ориентировочно в мае к игре вернется Куртуа.

Уже 14 января Реал сразится с Барселоной в финале Суперкубка Испании. Начало встречи в 21:00 по Киеву. В настоящее время голкиперская позиция в этой игре остается открытой.