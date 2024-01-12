Сталось це під час третього взяття воріт "вершкових", коли Кепа та центральний захисник Антоніо Рюдігер допомогли Атлетіко вийти уперед 2:3. На щастя, для уболівальників Реала півфінал Суперкубка Іспанії закінчився на користь їх команди 5:3.

Варто дізнатись Кепа вже награвся: відомо, скільки ігрового часу отримає Лунін у цьому сезоні Реала

В Іспанії розчарувались у Кепі

Після поєдинку багато критики полилось на іспанського голкіпера, якого Реал орендував у лондонського Челсі до кінця поточного сезону-2023/2024. Такою грою Кепа допомагає Андрію Луніну здобути більшу довіру від головного тренера Карло Анчелотті.

Авторитетне видання розкритикувало Кепу та назвало цей кубковий півфінал "хрестом" для іспанця: "Півфінальний матч Суперкубка став хрестом для Кепи Аррісабалаги. Два голи Атлетіко на його совісті. Це – перебір як для найдорожчого воротаря в історії".

AS порівняло статистику обох голкіперів мадридського клубу.

Статистика зараз на боці Андрія Луніна. Хоча по воротах обох голкіперів завдають однакову кількість ударів, українець відбиває 80% м'ячів, тоді як Кепа – 73%. На виходах Лунін грає ще впевненіше – 0,72 успішних виходів проти 0,28 у Кепи. Варто відзначити пропущені голи зі стандартів, де українець також набагато надійніший,

– йдеться у новині.

У ЗМІ вже навіть назвали ігровий час, який отримають голкіпери у цьому сезоні-2023/2024.

Нагадаємо. Реал орендував Кепу у лондонського Челсі після того, як вибув із гри Тібо Куртуа. Бельгієць порвав "хрести". Майже одразу іспанець отримав довіру від Анчелотті та вже навіть встиг провести 17 матчів, у яких пропустив 16 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль.

Очікується, що по закінченню поточного сезону Кепа повернеться у Лондон. Однак раніше чули чутки, що головний тренер "вершкових" зацікавлений у повноцінному придбанні іспанського воротаря. Але згодом вже були спростування. Вряд керівництво Реала, яке довіряє Луніну, захоче оформлювати трансфер Кепи. Тим паче, що орієнтовно у травні до гри повернеться Куртуа.

Вже 14 січня Реал побореться із Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом. Наразі голкіперська позиція у цій грі залишається відкритою.