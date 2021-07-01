Избиение российского болельщика на матче Украина – Швеция: чего он ожидал

Российская сборная по футболу с позором вылетела с Евро-2020. И все больше внимания российские СМИ выделяют матчам украинской сборной и нашим болельщикам. Так произошло и после матча между сборными Украины и Швеции. А все из-за россиянина, который решил прийти с российским триколором в сектор украинцев.

Сборные Украины и Швеции матч 1/8 финала проводили в Глазго. Но попасть обычным украинцам на этот матч оказалось не просто – все из-за карантинных ограничений, действующих в Шотландии. Поэтому на эту игру приехали преимущественно те украинцы, которые живут на просторах Великобритании.

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Посетить этот матч решил и россиянин Денис Смоленский. Но просто посмотреть матч ему оказалось мало. На игру сборных Украины и Швеции он надел на себя форму сборной России, на плечи накинул российский триколор, а на голову – шапку-ушанку с советской символикой. В таком обмундировании он попал в фан-сектор украинских болельщиков.

После такого возникает несколько вопросов – а на что рассчитывал Денис Смоленский? Чем мотивировал свое поведение? Идти болеть за сборную Украины с флагом России – это откровенная провокация. Это попытка изобразить из себя жертву, даже если это сделано бессознательно. Вряд ли он бы пошел с флагом Армении на матч сборной Азербайджана (или наоборот). На матч Сербии – с флагом Косово или Албании. И попробовал бы он прийти с символикой санкт-петербургского Зенита на любой матч московских команд (да и вообще не в тех цветах московских клубов).

Потому что не ходят болельщики на матчи с теми символами, которые могут вызвать агрессию у других присутствующих. Поэтому и разводит УЕФА сборные Украины и России после того, как россияне оккупировали Крым и начали войну на Донбассе. Не играют между собой сборные Азербайджана и Армении, Сербии и Косово, Испании и Гибралтара. В УЕФА понимают, чем может закончиться такой матч. Это должен понимать и человек, который надевает российский флаг на матч сборной Украины.

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Провокация для российских СМИ?

Его затея достигла нескольких целей для российских СМИ. Сначала они радовались, выкладывая фотографии объятий украинского и российского болельщика с этого матча. И почти повторяли слова Владимира Путина об "одном народе" (Владимир Зеленский нашел адекватный ответ на этот бред).

А уж когда стало известно, что россиянин получил несколько ударов от украинских болельщиков, российские СМИ взорвались негодованием. А тут уже вопрос к российским журналистам. А где были ваши возмущения, когда у украинского болельщика ваши полицейские забрали флаг в официальной фан-зоне в Санкт-Петербурге? При этом украинец пришел смотреть матч сборной Украины в фан-зону от УЕФА.

Да, болельщики на трибунах, перед матчем и после игры могут вести себя не только без агрессии, но и довольно мирно и любезно. Так было во время всех матчей сборной Украины на Евро-2020. Что в Амстердаме, что в Бухаресте. Случаев драк с участием украинских болельщиков зафиксировано не было. Наоборот – вместе пели песни (которые так не нравятся россиянам) и отдыхали, радуясь празднику футбола. Пока на украинскую трибуну не пришел россиянин со своим триколором.

Редакция 24 канала считает, что физическая агрессия – это недопустимо. Ведь есть немало других способов, когда можно доказать свое мнение, не прибегая к физическому насилию.