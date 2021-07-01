В результате мужчину оставили без триколора и головного убора, на нем порвали футболку, а самого прикрыли украинским флагом – во избежание дальнейших провокаций.
Что известно Российский фанат с триколором появился на трибуне Украины: что с ним произошло
Россиянин Денис Смоленский рассказал, почему решил пойти болеть за команду Андрея Шевченко. Фаната почему-то удивила бурная реакция на его выходку:
Я просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем. Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Россияне ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторые просто удивились, а некоторым, мягко говоря, не понравилось, что я был с флагом... И они начали бить. У меня была разбита бровь.
"Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг – украинец. Другой лучший друг – поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом", – сказал он.
После того, как у россиянина отобрали триколор, болельщики в секторе немного успокоились, а горе-фаната от греха подальше прикрыли украинским флагом.
Видео драки в секторе
Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020
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