Из-за зверств россиян сердце обливается кровью, растет злость и ненависть, – Пятов

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил благотворительный матч Олимпиакосом. В частности, он запомнился трогательной акцией.

Пятов: Смерть ребенка для меня самое страшное в мире

Матч "горняков" с Олимпиакосом прошел в апреле, для донецкой команды это был первый благотворительный матч. Во время поединка на одном из секторов греческого стадиона "Георгиос Караискакис" в Пирее были разложены 176 детских игрушек. Они символизировали количество детей, погибших во время войны России против Украины.

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Андрей Пятов вспомнил этот щемящий момент.

"Этот спарринг мы провели где-то в начале апреля, через полтора месяца после вторжения. На трибунах был отдельный сектор. На каждом из 176 стульев организаторы разместили по одной игрушке. Один талисман соответствовал одному убитому ребенку. Ребята взревели на поле.

Смерть ребенка для меня самое страшное в мире. Из-за этих зверств сердце обливается кровью, растет злоба и ненависть", – сказал Пятов.

В том поединке "горняки" минимально уступили хозяевам матча – 1:0.

По состоянию на 6 сентября от российской агрессии 382 ребенка погибли и по меньшей мере 741 получили ранения разной степени тяжести.