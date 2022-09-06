Пятов: Смерть дитини для мене найстрашніше у світі

Матч "гірників" з Олімпіакосом відбувся у квітні, для донецької команди це був перший благодійний матч. Під час поєдинку на одному із секторів грецького стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок. Вони символізували кількість дітей, які загинули під час війни росії проти України.

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Андрій Пятов пригадав цей щемливий момент.

"Цей спаринг ми провели десь на початку квітня, через півтора місяця після вторгнення. На трибунах був окремий сектор. На кожному зі 176 стільців організатори розмістили по одній іграшці. Один талісман відповідав одній убитій дитині. Хлопці заревли на полі.

Смерть дитини для мене найстрашніше у світі. Через ці звірства серце обливається кров’ю, зростає злість і ненависть", – сказав Пятов.

У тому поєдинку "гірники" мінімально поступилися господарям матчу – 1:0.

До слова. Станом на 6 вересня від російської агресії 382 дитини загинули та щонайменше 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості.