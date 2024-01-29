Луїс до останнього був відданий футболу та після закінчення професійної кар'єри продовжував виступи на аматорському рівні. Трагедія сталася саме під час одного з таких матчів.

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Легенда своєї країни

Перебуваючи на полі в поєдинку серед ветеранів Техада відчув дискомфорт та попросив заміну. Він самотужки залишив поле, а вже за його межами втратив свідомість.

Футболіста терміново було доставлено в лікарню, але врятувати життя легендарного форварда не вдалося. Федерація футболу Панами висловила глибокі співчуття родині гравця та дуже влучно описала вплив Луїса Техади на місцевий футбол.

Синонім розвитку та футболу в нашій країні. Ми висловлюємо наші щирі співчуття. Ми ніколи не забудемо тебе, Матадор,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, що Луїс Техада є найкращим бомбардиром збірної Панами в історії. Він забив 43 голи у 107 матчах за національну команду та допоміг їй уперше відібратися до фінальної частини чемпіонату світу-2018.

Загиблий закінчив грати на професійному рівні у 2022 році, коли йому було вже 40. Протягом кар'єри змінив близько 20 команд, усього зіграв 588 матчів та забив 241 гол на клубному рівні.

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