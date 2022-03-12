Отмечают, что причиной блокировки называется проверка выданной лицензии Челси для продолжения футбольной деятельности.

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По данным СМИ, по меньшей мере, 10 инвесторов все еще заинтересованы в покупке клуба и контактируют с инвестиционным банком The Raine Group, который занимается продажей.

"Правительство стремится сделать так, чтобы у Челси был долгосрочный владелец, который будет заботиться о лучших интересах клуба. Правительство также рассматривает возможность внесения изменений в некоторые ограничения, которые он наложил на Челси, чтобы клуб мог продолжать свою деятельность.

Им также разрешено тратить всего 500 000 фунтов стерлингов на проведение домашних игр и до 20 000 фунтов стерлингов на поездки на выездные игры. Челси попросило правительство еще раз пересмотреть ограничения", – сообщает издание.

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании.

Лондонскому клубу запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович заявил, что собирается продавать Челси. Он отметил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.

Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".