Зазначають, що причиною блокування називається перевірка виданої Челсі ліцензії для продовження футбольної діяльності.

До теми Продаж Челсі заморозили: Абрамович потрапив під санкції у Британії

За даними ЗМІ, щонайменше 10 інвесторів все ще зацікавлені в покупці клубу та контактують з інвестиційним банком The Raine Group, який займається продажем.

"Уряд прагне зробити так, щоб у Челсі був довгостроковий власник, який дбатиме про найкращі інтереси клубу. Уряд також розглядає можливість внесення змін до деяких обмежень, які він наклав на Челсі, щоб клуб міг продовжувати свою діяльність.

Їм також дозволено витрачати лише 500 000 фунтів стерлінгів на проведення домашніх ігор і до 20 000 фунтів стерлінгів на поїздки на виїзні ігри. Челсі попросив уряд ще раз переглянути обмеження", – інформує видання.

Російський бізнесмен Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії.

Лондонському клубу заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.

Раніше російський мільярдер Роман Абрамович заявив, що збирається продавати Челсі. Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене із думкою про клуб.

Бізнесмен також повідомив, що дохід від продажу він передасть в спеціально створений благодійний фонд "усіх жертв війни в Україні".