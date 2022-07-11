Саладуха: россияне убивают украинский спорт

В результате обстрела погибла 20-летняя Дарья Курдель. Она была многократной победительницей международных соревнований по спортивным танцам.

К слову В Кривом Роге из-за обстрела оккупантов погибла чемпионка Украины по спортивным танцам

Народная депутат и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха отреагировала на цинические поступки российских оккупантов.

Так россияне убивают украинский спорт. Буквально, цинично, прицельно. 20-летняя Дарья Курдель из Кривого Рога погибла во время обстрела, когда тренировалась спортплощадке. Она – многократная победительница международных соревнований по спортивным танцам. Она могла бы добиться еще больших успехов, прославить свой город и свою страну. Но россиянам она явно мешала,

– подчеркнула экс-спортсменка.

"Еще одна потерянная невинная жизнь, еще одни нереализованные возможности, еще одни прерванные мечты и уничтоженный вражеской ракетой целый мир человека. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", – отметила Саладуха.

Она обратилась к мировым спортивным структурам, желающим вернуть россиян и белорусов к международной арене.

"Давайте расскажем эту историю тем, кто до сих пор считает, что спорт вне политики. Особенно некоторым международным спортивным функционерам, которые из штанов выпрыгивают так хотят вернуть россиян и белорусов на соревнования.

Стоят ли доходы федераций, толерантных агрессии, жизни сотен украинских спортсменов? Пусть каждый из них честно и публично ответит на этот вопрос", – написала Ольга.

Что известно о погибшей спортсменке