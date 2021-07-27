Из-за вспышки коронавируса: премьер Японии оценил возможность отмены Олимпиады
Источник:Tokyo-np.co
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассказал о возможности отмены Олимпиады-2020 из-за вспышки коронавируса. Дело в том, что в Токио обнаружили рекордное количество новых случаев COVID-19.
Однако политик исключил отмену Олимпиады. Взамен будут пытаться усердно работать, чтобы не допустить распространения инфекции.
К теме В Токио из-за Олимпиады рекордное количество заболевших
Беспокойства нет
Суга объяснил, что нет беспокойства относительно возможной отмены игр, поскольку количество гостей и "человеческих потоков" в Токио уменьшается. Однако премьер призвал местных жителей не выходить из дома без необходимости и смотреть Олимпиаду по телевизору.
В Токио – вспышка коронавируса
В столице Японии, где проходят Олимпийские игры, зафиксировали вспышку коронавируса. Там обнаружили аж 2 848 случаев болезни за сутки. Это рекордное количество.
Больных все больше, 26 июля обнаружили 1 429 новых случаев. В городе уже восьмой день подряд обнаруживают более тысячи инфицированных.
Как проходит Олимпиада-2020
- Олимпийские игры в Токио уже переносили на год из-за коронавируса. Они идут с 23 июля по 8 августа.
- В Олимпиаде принимают участие около 11 тысяч спортсменов из более 205 стран. Участники соревнуются в 33 видах спорта.