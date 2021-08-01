Из Японии хотят силой вывезти атлетку, которая критиковала белорусское спортивное начальство

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Японии. Дело в том, что легкоатлетка раскритиковала белорусское спортивное начальство.

Представители олимпийского комитета Беларуси силой заставляют девушку вернуться в страну. Они даже купили ей билеты, в аэропорт везут под охраной.

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Пришлось вмешаться даже японской полиции.

Что заявляла Тимановская

Спортсменка выступила с публичной критикой действий белорусской спортивных функционеров. Девушка заявила, что они не могут нормально организовать работу сборной.

Тимановская обнародовала видеообращение, в котором сказала, что должна бежать эстафету в 400 метров. Сначала она не должна была принимать участия в этом соревновании, однако, по ее словам начальство "накосячило" с документами других спортсменок.

Спортсменка просит убежища в ЕС

Тимановская рассказала, что будет искать убежища в Европе, сообщает "Еврорадио". Белорусский фонд спортивной солидарности отмечает, что девушка планирует попросить убежище в посольстве Австрии в Токио.