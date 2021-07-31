На ее родной дом в Прикарпатье упал спортивный самолет. Члены семьи успели в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели.
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Пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. В доме, который загорелся, никто не пострадал. ГК Реал Николаев обратился к неравнодушным людям за помощью для гандболистки.
Трагедия в Ивано-Франковской области: главное
- Вблизи села Шепаровцы 28 июля разбился спортивный самолет WT-10 Advantic. Он упал на жилой дом, в котором находились 3 человека. Хозяйка дома и ее дети выжили. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
- К сожалению, все, кто находились на борту самолета – погибли.
- WT-10 Advantic руководил Игорь Табанюк – пилот с примерно 40-летним опытом.
- Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что он всю свою жизнь посвятил авиации.