На ее родной дом в Прикарпатье упал спортивный самолет. Члены семьи успели в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели.

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Пожарные ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров. В доме, который загорелся, никто не пострадал. ГК Реал Николаев обратился к неравнодушным людям за помощью для гандболистки.

Трагедия в Ивано-Франковской области: главное