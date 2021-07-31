На її рідний будинок в Прикарпатті впав спортивний літак. Члени сім'ї встигли в останній момент вибігти і залишитися в живих, але все майно і речі згоріли.

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Пожежники ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів. У будинку, який загорівся, ніхто не постраждав. ГК Реал Миколаїв звернувся до небайдужих людей за допомогою для гандболістки.

Трагедія на Івано-Франківщині: головне