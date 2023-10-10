В сентябре свою минуту славы получил вратарь Лацио Иван Проведель. Итальянец в матче Лиги чемпионов забил гол в ворота Атлетико, вырвав для римлян ничью (1:1).

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Любитель России кинул Россию

Впрочем, у 29-летнего футболиста есть и другая сторона медали. Его мать является русской, а сам Иван немало высказывался о любви к стране-террористке. Более того, Иван заявлял, что готов играть за сборную России.

Однако реальность оказалась гораздо более неприятной для россиян. Тренер вратарей местной сборной Виталий Кафанов рассказал, что Проведель отказался иметь какие-либо контакты с РФ.

Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил Российский футбольный союх меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог быть вызван на этот сбор, я потому и искал его,

– жалуется Кафанов.

"Ватное" поведение Проведеля

Следует отметить, что за два дня до начала полномасштабного вторжения России в Украину Проведель называл себя наполовину россиянином. Более того, по словам Ивана, Владимир Путин является "сильной личностью во главе великого государства".

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Правда, после начала полномасштабной войны Проведель изложил пост с призывом "Нет войне", но больше об Украине не высказывался. При этом на его странице в инстаграммах все так же остается российский флаг.

Иван перешел в Лацио летом 2022-го из Специи и уже успел наиграть 55 матчей, став вицечемпионом Серии А. Более того, в сентябре этого года Проведель получил вызов в сборную Италии. но пока так за нее и не дебютировал.