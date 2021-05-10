На 44-й минуте Петряк открыл счет, а во втором тайме его партнеры по команде еще трижды поразили соперника в гостевом матче. Дубль сделал Неманья Николич, один гол забил грузин Буду Зивзивадзе.
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- Клуб Петряка финишировал третьим в национальном чемпионате, набрав 56 очков и пропустив вперед Академию Пушкаша и Ференцварош Сергея Реброва.
- Петряк забил 12 голов за сезон и занял 4 место в списке лучших бомбардиров чемпионата Венгрии.
Видео гола Петряка