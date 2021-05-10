На 44-й хвилині Петряк відкрив рахунок, а в другому таймі його партнери по команді ще тричі вразили суперника у гостьовому матчі. Дубль зробив Неманья Ніколіч, один гол забив грузин Буду Зівзівадзе.
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- Клуб Петряка фінішував третім в національному чемпіонаті, набравши 56 очок і пропустивши вперед Академію Пушкаша і Ференцварош Сергія Реброва.
- Петряк забив 12 голів за сезон і зайняв 4 місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Угорщини.
Відео голу Петряка