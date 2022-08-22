Возвращение "бывшего": Шахтер подписал Ивана Петряка

Донецкий Шахтер продолжает усиливаться бывшими футболистами команды. Иван Петряк вернулся к "горнякам".

Возвращаются бывших игроков

Левый вингер снова будет выступать в Украине. 22 августа донецкий клуб официально объявил о возвращении Ивана Петряка.

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28-летний футболист подписал контракт сроком на 4 года – до 30 июня 2026 года.

"Горняки" вернули очередного бывшего игрока команды. К этому к Шахтеру присоединились игроки Мариуполя, выступавший за Колос Андрей Тотовицкий и Александр Зубков, игравший за венгерский Ференцварош.

Интересно, что как раз в матче против Шахтера Петряк дебютировал в УПЛ в 17-летнем возрасте.

Футбольная карьера Ивана Петряка