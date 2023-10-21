"Пустая трата времени и энергии": именитый тренер резко отреагировал на слухи о Шахтере

Осенью 2023 года Шахтер ждали кардинальные тренерские изменения. "Горняки" уволили Патрика ван Леувена и определил "и.о." главного тренера клубной легенды Дарио Срну.

Однако президент донецкого клуба Ринат Ахметов не скрывает, что в Шахтере продолжаются поиски нового главного тренера, несмотря назначение Дарио Срны, получивший временный статус наставника команды

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Леко: Я в клубе телом и душой

Среди вероятных кандидатов в прессе называли нынешнего главного тренера Хайдука Ивана Леко, который только в декабре 2022-го возглавил хорватский коллектив.

В преддверии игры против Осиека Леко резко ответил на вопрос о донецком клубе. 45-летний хорватский специалист успокоил фанатов Хайдук.

Я приехал сюда на игру Хайдук – Осиек. Я в клубе телом и душой. Это знают все вокруг. Кто, что, как – это пустая трата времени и энергии,

– ответил Леко.

Отметим, что в СМИ назывались имена Игоря Тудора, Марека Папшуна и Оскар Гарсия. Последний уже отклонит предложение "горняков".

Напомним, что Патрик ван Леувен был уволен после волевой победы Шахтера во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского Антверпена 2:3. Хотя игра дончан под руководством нидерландца становилась все хуже и меньше приносила нужный результат. Руководство это увидело и решило, что наступило время тренерских изменений.

Хотя в СМИ была информация, что причиной такого увольнения стал конфликт с ведущими футболистами команды. Но капитан Тарас Степаненко опроверг эти слухи.

Теперь Срне нужно вернуть шахтерский дух в команду, чтобы те сражались не за себя, а за эмблему топового донецкого клуба.

Уже 21 октября Срна дебютирует во главе Шахтера матчем поты черкасского ЛНС.