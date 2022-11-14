Народный депутат Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины

Федерация биатлона Украины получила нового президента. Им стал победивший во время голосования Иван Крулько.

Выборы нового президента Федерации биатлона Украины прошли в понедельник, 14 ноября, во время отчетно-выборной конференции ФБУ. За эту должность соревновались два кандидата – Иван Крулько и Дмитрий Пидручный. Елена Билосюк, тоже находившаяся среди претендентов, впоследствии отказалась от баллотирования.

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Важно! Журналистов не допустили на конференцию, где избирали нового президента Федерации. Такое решение принял президиум федерации, о чем журналистам сообщила представитель федерации Лилия Будзуляк.

В результате голосования 58 делегатов поддержали кандидатуру Ивана Крулько, 31 – высказались за Дмитрия Пидручного. Таким образом, новым президентом Федерации биатлона Украины избран Иван Крулько.

Напомним, что предыдущим главой Федерации биатлона Украины был Владимир Бринзак. Он возглавлял ФБУ 24 года. Но в 2022 году решил не выдвигать свою кандидатуру.

Что известно об Иване Крульке

Иван Крулько является народным депутатом от ВО "Батькивщина". Является кандидатом юридических наук, народным депутатом последних двух созывов и первым заместителем председателя комитета по бюджету ВРУ IX созыва.

Его брат Василий является президентом Закарпатской региональной федерации биатлона и депутатом Закарпатского облсовета.

По данным СМИ, Крулько в сентябре 2022 отправился на конференцию Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге в составе украинской делегации.