Очередное поражение Полесья и неуверенность Карпат: кто из Первой лиги приблизился к УПЛ

На верхушке турнирной таблицы Первой лиги Украины возникли очередные изменения. Карпатам нужно собраться, чтобы не упустить шанс выйти в УПЛ.

Команды провели третий тур "второго этапа" Первой лиги Украины. Запорожский Металлург активно воюет за место в претендентах на элитный дивизион, а Оболонь сбивает Полесье с ног, пишет 24 Канал.

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Вырисовывается более ясная картина

Команды уже из "чемпионской группы" в своем активе уже по 9 матчей, хотя во "втором этапе" коллективы отыграли только три тура. Все потому, что командам засчитались шесть результатов с "первого этапа", с коллективами, также вышедшими в чемпионскую группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом.

Нива – Кремень 0:2

Голы: Галата, 29, Матвеев, 71

Коллективы провели битву аутсайдеров чемпионской группы. Команды, скорее всего, упустили шансы на выход в УПЛ, поэтому играют в свое удовольствие. На этот раз именно Кременю удалось своих поклонников порадовать, обыграв тернопольских соперников и опустив их на последнее место турнирной таблицы.

Видеообзор матча Нива – Кремень:

Эпицентр – Металлург 1:2

Голы: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14, 52

Относительно этих двух команд они все еще ведут активную борьбу за выход в элитный дивизион Украины. Металлург в сложной борьбе смог оторваться от прямого конкурента, теперь дыша в спину претендентам на повышение в классе.

Видеообзор матча Эпицентр – Металлург:

Карпаты – ЛНЗ 1:1

Голы: Кожанов, 87 – Солдат, 35

Карпаты, которые только ворвались в зону повышения в классе, едва не позволили своим черкасским конкурентам уйти подальше от себя. Однако опытный нападающий "львов" спас ситуацию на последних минутах встречи, но вот львовяне чувствуют, как Металлург уже топчится им по пятам.

Видеообзор матча Карпаты – ЛНЗ:

Полесье – Оболонь 0:1

Гол: Ермоленко, 28

Если в этом туре фанаты имели возможность посмотреть на битву аутсайдеров, то они могли полюбоваться дуэлью лидеров чемпионской группы. Киевский коллектив минимально одолел своего маститого конкурента, вернувшись на вершине таблицы и нанеся второе поражение "волкам" во "втором этапе".

Видеообзор матча Полесье – Оболонь:

Напомним, что по итогам розыгрыша чемпионской группы два коллектива на прямую повысятся в Украинскую Премьер-лигу, заменив команды, которые займут 15-е и 16-е место элитного дивизиона. А вот клубы, которые займут 3-е и 4-е места по итогам чемпионской группы, сыграют в плей-офф раунде за право стать участником УПЛ с командами, которые займут 13-е и 14-е места элитного дивизиона соответственно.

Турнирная таблица Первой лиги / Flashscore