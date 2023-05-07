Команды провели пятый тур "второго этапа" Первой лиги Украины. Полесье уже вытирает ноги на входе в УПЛ, а Нива и Кремень просто формально играют все остальные матчи, пишет 24 Канал.

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Подали горячее блюдо

Команды из "чемпионской группы" в своем активе уже по 11 матчей, хотя во "втором этапе" коллективы отыграли только пять туров. Все потому, что командам засчитались шесть результатов с "первого этапа", с коллективами, также вышедшими в чемпионскую группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом. Команд ждет только один круг.

ЛНЗ – Нива 1:1

Голы: Бойко, 38 – Гатта, 76

Тернопольский коллектив потерял шансы и надежду на повышение в классе из-за ничьей с черкасским коллективом. А вот "мировая" подпортила ситуацию ЛНЗ, поскольку команде из центральной Украины на пяти наступают два клуба и еще и черкасский коллектив имел все шансы выйти на "бронзовую" строчку.

Видеообзор матча:

Оболонь – Эпицентр 2:1

Голы: Груша, 22, Слободян 88 – Стень 77

Столичный коллектив одержал эмоциональную победу над своим соперником. "Пивовары" смогли торжествовать во встрече благодаря голу на последних минутах. Оболонь уже стучится в дверь УПЛ, а вот шансы Эпицентра выглядят довольно туманно.

Видеообзор матча:

Кремень – Карпаты 1:1

Голы : Матвеев, 39 – Тарануха, 86

Львовский коллектив еще раз толкает сам себе палки в колеса. "Львы" не только не смогли обыграть аутсайдера чемпионской группы, уже потерявшего все надежды на повышение в классе, Карпатам еще и пришлось спасаться на последних минутах матча. Однако услугу львовскому коллективу оказала Нива, которая смогла отобрать очки у ЛНЗ и уберечь "львам" третье место.

Видеообзор матча:

Металлург – Полесье 0:1

Гол: Янаков, 62

Самый интересный матч тура обещал состояться между этими коллективами, однако он и стал менее результативным. Несмотря на это, житомирский коллектив почти оформил себе путевку в УПЛ – если волкам удастся торжествовать в следующем матче (против Кременя), то они досрочно смогут выйти в элиту. Металлург свой шанс попасть в зону повышения в классе упустил, однако запорожский коллектив остается одним из главных претендентов на УПЛ.

Видеообзор матча:

Напомним, что по итогам розыгрыша чемпионской группы два коллектива на прямую повысятся в Украинскую Премьер-лигу, заменив команды, которые займут 15-е и 16-е место элитного дивизиона. А вот клубы, которые займут 3-е и 4-е места по итогам чемпионской группы, сыграют в плей-офф раунде за право стать участником УПЛ с командами, которые займут 13-е и 14-е места элитного дивизиона соответственно.

Турнирная таблица / Falshscore