"Худший трансфер в истории": журналист уничтожил переход российского футболиста в Серию А

Российские спортсмены еще до отстранений от международных соревнований не поражали в Европе. Это касается и нападающего итальянской Фиорентины Александра Кокорина.

Итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал трансфер Кокорина в клуб Серии А, состоявшийся еще в конце января 2021 года. Представитель СМИ смело заявил о своем мнении по поводу этого перехода российского форварда, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Палмери: Никто не знал, но он играл за них

Журналист назвал трансфер Кокорина наихудшим в истории итальянского первенства.

Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Тогда клуб продал Кьезу и Бернадески. Им необходимо было купить игрока в атаку, и в Фиорентине сказали: "Окей, он не дорог, попробуем сыграть в авантюру". Могу сказать однозначно – Кокорин – один из самых плохих трансферов в истории Серии А в последние годы. Мне даже нечего сказать о нем и стиле его игры, его никто не видел,

– сказал Палмери.

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