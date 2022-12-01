Итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал трансфер Кокорина в клуб Серии А, состоявшийся еще в конце января 2021 года. Представитель СМИ смело заявил о своем мнении по поводу этого перехода российского форварда, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Палмери: Никто не знал, но он играл за них
Журналист назвал трансфер Кокорина наихудшим в истории итальянского первенства.
Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Тогда клуб продал Кьезу и Бернадески. Им необходимо было купить игрока в атаку, и в Фиорентине сказали: "Окей, он не дорог, попробуем сыграть в авантюру". Могу сказать однозначно – Кокорин – один из самых плохих трансферов в истории Серии А в последние годы. Мне даже нечего сказать о нем и стиле его игры, его никто не видел,
– сказал Палмери.
Позорные выступления Кокорина в Фиорентине
- Кокорин провел 11 матчей, в которых не предпринял никакого результативного действия. Чем отличился Александр в футболке итальянского клуба? Заработал две желтые карточки.
- Такая игра не убедила тренерский штаб, поэтому в конце июня 2022-го россиянин перешел в Арис, выступающий в чемпионате Кипра.
- В слабой лиге у российского форварда обстоят дела гораздо лучше – 5 голов и 2 ассиста в 10 сыгранных поединках.
- Арендное соглашение с киприотами рассчитано до конца июня 2023 года.