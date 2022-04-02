Итальянский тренер отказал российскому журналисту в интервью после жеребьевки ЧМ-2022

Русские стали настоящими изгнанниками во всем мире. Известный итальянский тренер Фабио Капелло не стал общаться с журналистами страны-агрессора.

Капелло: Я не общаюсь с российскими журналистами

Титулованный наставник Фабио Капелло не захотел комментировать жеребьевку чемпионата мира-2022 российской прессе. Хотя раньше итальянский тренер часто давал интервью журналистам страны-агрессора.

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Интересно, что в течение 2012 – 2015 годов специалист был главным тренером сборной России по футболу. Под его руководством сборная провела 33 поединка. Похоже, что после нападения на Украину его отношение к россиянам резко изменилось.

Я не общаюсь с российскими журналистами,

– ответил журналисту Капелло.

Тренерская карьера Фабио Капелло