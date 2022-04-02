Капелло: Я не спілкуюсь з російськими журналістами
Титулований наставник Фабіо Капелло не захотів коментувати жеребкування чемпіонату світу-2022 російській пресі. Хоча раніше італійський тренер доволі часто давав інтерв'ю журналістам країни-агресора.
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ЦІкаво, що протягом 2012 – 2015 років спеціаліст був головним тренером збірної Росії з футболу. Під його керівництвом збірна провела 33 поєдинки. Схоже, що після нападу на Україну його ставлення до росіян різко змінилось.
Я не спілкуюсь з російськими журналістами,
– відповів журналісту Капелло.
Тренерська кар'єра Фабіо Капелло
- Італійський спеціаліст попрацював із топовими клубами світу – Міланом, Реалом, Ювентусом та Ромою.
- Із 2007 по 2012 роки був головним тренером збірної Англії. Після чого очолив тренерський місток російської національної команди.
- У 2018 році покинув посаду наставника у китайському Цзянсу. Наразі перебуває без клубу.