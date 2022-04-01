Кравец: Таким действиям не может быть никакого оправдания
32-летний нападающий верит в ВСУ, украинский народ и не сомневается в победе Украины над захватчиками. Артем Кравец рассказал, что помогает землякам всем, чем только может.
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Футболист надеется, что Украине удастся вернуть временно оккупированные земли и восстановить целостность страны.
Бывший динамовец поблагодарил каждого украинца, дающего достойный отпор врагу. С 24 февраля русский народ навсегда скончался для Кравца.
Артем раскритиковал россиян, продолжающих молчать о войне в Украине.
Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие — это не напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших друзей, которые пошли на нас войной. Огромная гордость и уважение каждому украинцу, сейчас помогающему в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами. Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует,
– рассказал форвард.
Футбольная карьера Артема Кравца
- Футболист ни разу не ездил играть в страну-агрессора, чтобы прокормить семью. Кравец поиграл за киевские Динамо и Арсенал.
- Выступал за германский Штутгарт, испанскую Гранаду и турецкий Коньяспор.
- С февраля 2022 года находится без клуба.
- В нынешнем сезоне провел всего один поединок в Кубке Турции.