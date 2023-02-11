Бытовую травму 69-летний тренер получил, находясь в собственном доме. Вечером 10 февраля Дзаккерони упал на пол, получив сильный удар головой. Карета скорой помощи немедленно доставила тренера в отделение интенсивной терапии.

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Врачи диагностировали у Дзаккерони закрытую черепно-мозговую травму. Итальянский тренер до сих пор находится без сознания. Поэтому медики не дают никаких прогнозов по состоянию его здоровья.

Первый итальянский тренер Шевченко

Напомним, что Альберто Дзаккерони возглавлял три ведущих итальянских команды – Милан, Интер и Ювентус.

В начале сезона 1998/99 итальянец возглавил "россонери", которых привел к чемпионскому титулу. Летом 1999 года Милан подписал форварда Динамо Андрея Шевченко, для которого Дзаккерони стал первым тренером в Италии.

Андрей Шевченко вместе с Альберто Дзаккерони / twitter.com/Zaccheroni_

Из-за конфликта с владельцем клуба Сильвио Берлускони специалист был вынужден покинуть команду в 2001 году.