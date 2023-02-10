11 февраля Лейпциг сыграет в центральном матче тура Бундеслиги против Униона. В этом поединке тренерский штаб "красных быков", вероятно, не сможет рассчитывать на 30-летнего защитника Вилли Орбана.
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Орбан: Никаких сомнений у меня не было
Все потому, что футболист не только отмечается на футбольном поле, но и за его пределами. Орбан с 2017 года находится в списках потенциальных доноров. 8 февраля защитник Лейпцига стал донором стволовых клеток для незнакомого ему человека, больного раком крови.
Орбан признался, что ни на секунду не сомневался в правильности своего выбора, ведь такой шаг поможет спасти жизнь какому-нибудь человеку.
Это возможность спасти жизнь человека, не прилагая чрезмерных усилий. Конечно, сначала я удивился, что могу стать донором, но никаких сомнений у меня не было. Здесь не может быть двух мнений. Надеюсь, что смогу помочь спасти жизнь этого человека и поспособствовать его излечению,
– сказал Орбан.
Из-за донорства Вилли перестал тренироваться с командой и поддерживал форму по индивидуальной программе. 9 февраля футболист выложил фотографию из больницы. на своем аккаунте в инстаграмме. В публикации защитник "красных быков" призвал всех становиться донорами, чтобы спасать человеческие жизни.
Из-за этого благородного дела Орбан может пропустить ближайший матч Лейпцига против Униона, который состоится 11 февраля.
Да, возможно, я не сыграю с Унионом, но сейчас это отходит на второй план. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей зарегистрировались в этой базе. Это действительно очень просто. Мой пример подтверждает, что в этом есть смысл,
– добавил футболист Лейпцига.
Отметим, что Лейпциг и Унион конкурируют за медали Бундеслиги. После 19 туров Унион опережает "красных быков" на 3 балла. Отставание к лидеру сезона Баварии составляет всего 4 очка. Между идущим четвертым Лейпцигом и занимающим вторую позицию Уионом расположилась дортмундская Боруссия.
Что известно о футболисте-доноре Вилле Орбане
- 30-летний защитник, начинавший свою взрослую карьеру в немецком Кайзерслаутерне.
- В июле 2015 года перебрался в Лейпциг, за который выступает в настоящее время.
- В текущем сезоне Орбан отыграл в футболке "красных быков" 29 матчей, в которых забил 3 гола. Неплохо как для футболиста центра защиты.
- Всего за РБ Лейпциг уже сыграл с 2015 года 269 поединков, отличившихся 25 мячами и 9 ассистами.
- Его контракт с германским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.