11 февраля Лейпциг сыграет в центральном матче тура Бундеслиги против Униона. В этом поединке тренерский штаб "красных быков", вероятно, не сможет рассчитывать на 30-летнего защитника Вилли Орбана.

Стоит прочесть "Это была моя самая большая ошибка": капитан Динамо мог воссоединиться с Ребровым и Ярмоленко

Орбан: Никаких сомнений у меня не было

Все потому, что футболист не только отмечается на футбольном поле, но и за его пределами. Орбан с 2017 года находится в списках потенциальных доноров. 8 февраля защитник Лейпцига стал донором стволовых клеток для незнакомого ему человека, больного раком крови.

Орбан признался, что ни на секунду не сомневался в правильности своего выбора, ведь такой шаг поможет спасти жизнь какому-нибудь человеку.

Это возможность спасти жизнь человека, не прилагая чрезмерных усилий. Конечно, сначала я удивился, что могу стать донором, но никаких сомнений у меня не было. Здесь не может быть двух мнений. Надеюсь, что смогу помочь спасти жизнь этого человека и поспособствовать его излечению,

– сказал Орбан.

Из-за донорства Вилли перестал тренироваться с командой и поддерживал форму по индивидуальной программе. 9 февраля футболист выложил фотографию из больницы. на своем аккаунте в инстаграмме. В публикации защитник "красных быков" призвал всех становиться донорами, чтобы спасать человеческие жизни.

Из-за этого благородного дела Орбан может пропустить ближайший матч Лейпцига против Униона, который состоится 11 февраля.

Да, возможно, я не сыграю с Унионом, но сейчас это отходит на второй план. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей зарегистрировались в этой базе. Это действительно очень просто. Мой пример подтверждает, что в этом есть смысл,

– добавил футболист Лейпцига.

Обратите внимание! Начало центрального матча 20-го тура немецкой Бундеслиги Лейпциг – Унион 11 февраля в 19:30 (по Киеву).

Отметим, что Лейпциг и Унион конкурируют за медали Бундеслиги. После 19 туров Унион опережает "красных быков" на 3 балла. Отставание к лидеру сезона Баварии составляет всего 4 очка. Между идущим четвертым Лейпцигом и занимающим вторую позицию Уионом расположилась дортмундская Боруссия.

Что известно о футболисте-доноре Вилле Орбане