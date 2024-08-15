Российские СМИ сообщали, что итальянец согласился войти в экспертно-судейскую комиссию этой организации. Однако, как это часто бывает, "запоребриковые" представители выдали желаемое за действительное.

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Сознательная позиция итальянца

Знаменитый уже экс-арбитр сделал официальное заявление относительно предложения российского футбольного союза. Оно действительно было, однако Орсато продемонстрировал сознательную позицию на фоне войны, которую развязала Россия против Украины.

Меня попросили сотрудничать с российским футбольным союзом как арбитражного эксперта. Меня очень порадовало это приглашение. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и вне его, я решил не соглашаться,

– сказал итальянец.

Отмечается, что ближайшее время Даниэле Орсато, который завершил карьеру после Евро-2024, намерен посвятить семье.

Важно. Работа, которую предлагали итальянцу, исключала визиты в Россию, а предусматривала только экспертные консультации в удаленном режиме. Однако и в таком формате 48-летний специалист не захотел работать.

Напомним, что на чемпионате Европы в Германии опытный рефери отсудил четыре матча. Последним поединком в его карьере стала четвертьфинальная встреча Англия – Швейцария, в которой подопечные Саутгейта одержали победу в серии пенальти.