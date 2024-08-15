Російські ЗМІ повідомляли, що італієць погодився увійти в експертно-суддівську комісію цієї організації. Проте, як це часто буває, "запорєбрикові" представники видали бажане за дійсне.

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Свідома позиція італійця

Знаменитий вже ексарбітр зробив офіційну заяву щодо пропозиції російського футбольного союзу. Вона дійсно була, проте Орсато продемонстрував свідому позицію на тлі війни, яку розв'язала Росія проти України.

Мене попросили співпрацювати з російським футбольним союзом як арбітражного експерта. Мені дуже потішило це запрошення. Однак у світлі поточної соціально-політичної ситуації та етичних принципів, якими я завжди керувався як на полі, так і поза ним, я вирішив не погоджуватися,

– сказав італієць.

Зазначається, що найближчий час Даніеле Орсато, який завершив кар’єру після Євро-2024, має намір присвятити сім’ї.

Важливо. Робота, яку пропонували італійцю, виключала візити до Росії, а передбачала тільки експертні консультації у віддаленому режимі. Проте й у такому форматі 48-річний спеціаліст не захотів працювати.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи в Німеччині досвідчений рефері відсудив чотири матчі. Останнім поєдинком у його кар'єрі стала чвертьфінальна зустріч Англія – ​​Швейцарія, в якій підопічні Саутгейта здобули перемогу в серії пенальті.