Вавассори: С меня хватит

Итальянец долгое время не выходил на связь после ранения. Через несколько дней он сообщил, что жив и цел.

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Теперь голкипер возвращается в Италию. Он подчеркнул, что с него достаточно.

С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Считаю, сделал все возможное, чтобы помочь, отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив. Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью Бога достигну своих целей,

– написал Вавассори в своем инстаграмме.

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей.

Он выступал за ряд итальянских клубов: Альчоне, Леньяно, О Патрии. После полномасштабного вторжения россиян прилетел воевать за Украину.