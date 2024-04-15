Умер на глазах у семьи: 26-летний футболист ушел из жизни из-за страшного инцидента во время матча

Итальянской полузащитник Кастельфиорентино Маттиа Джани ушел из жизни после футбольного матча. Игрок умер из-за сердечного приступа с эпилептическим припадком.

В Италии произошла трагедия во время футбольного матча. На 14-й минуте матча между Ланчотто Кампи и Кастельфиорентино в рамках пятого дивизиона Италии потерял сознание игрок, а на следующий день умер.

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Трагедия на футбольном поле

Итальянской вингер Кастельфиорентино Маттиа Джани упал на газон, схватившись за грудь. Матч немедленно остановили, 26-летнему футболисту сделали массаж сердца, а затем госпитализировали в больницу.

При этом семья Маттиа Джанни была на трибунах во время игры. Утром 15 апреля стало известно, что футболист умер из-за сердечного приступа с эпилептическим припадком – врачи констатировали смерть.

Маттиа Джанни прошел школу Эмполи, но его карьерным максимумом была Серия D. У Маттиа Джани остался младший на 3 года брат Элиа – также футболист.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Маттиа Джанни.