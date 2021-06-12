В Риме представители итальянской ультраправой группировки развесили баннер, оскорбляющий Турцию.

Важно Может займемся собственной страной, – российский комментатор раскритиковал скандал с формой

Детали скандала

Провокационный баннер появился на стадионе "Олимпико" в Риме. Там состоялся стартовый матч европейского футбольного чемпионата. Итальянские провокаторы разместили на нем надпись: "Турция – не Европа".

Его заметили сотрудники организации FARE, которая борется с расизмом и дискриминацией. Они осудили такое высказывание.

Футбол – это любовь, а не ненависть! Остерегайтесь крайне правых политических интервенций в течение следующего месяца,

– отметили в FARE.

Обратите внимание! О том, применят ли какие-то санкции из-за скандального баннера к римскому стадиону "Олимпико", пока неизвестно.

Добавим, что 11 июня Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 со счетом 3:0. Следующий матч на Евро обе команды проведут 16 июня. Италия встретится со Швейцарией, а Турция – с Уэльсом.