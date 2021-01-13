Обложку январского номера журнала Playboy украсила итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни. Хотя большую славу девушка получила как модель, а не теннисистка.

Карьера теннисистки у Габриэллы Бонджованни не слишком удалась. На сайте WTA в ее профиле указана только одна победа – в квалификации турнира с призовым фондом в 10 тысяч долларов в 2013 году (хотя преодолеть квалификацию ей не удалось, в следующем матче проиграла украинке Ксении Бардабуш). Остальные матчи она проиграла. Поэтому в карьере она заработала только 526 долларов. А последний матч провела еще в 2017 году.

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Гораздо больше успехов она достигла в качестве модели. Она снимается в рекламных роликах и для глянцевых журналов, рекламируя купальники. Активно ведет свою страницу в инстарграм, куда выкладывает много фотографий именно в бикини.

А в январе 2021 года она попала на обложку журнала Playboy для Африки.

Но и без этого у Габриэллы Бонджованни есть немало пикантных фотографий.