Обкладинку січневого номера журналу Playboy прикрасила італійська тенісистка Габріелла Бонджованні. Хоча більшу славу дівчина здобула як модель, а не тенісистка.

Кар'єра тенісистки в Габріелли Бонджованні не надто вдалася. На сайті WTA в її профілі вказана лише одна перемога – у кваліфікації турніру з призовим фондом у 10 тисяч доларів у 2013 році (хоча подолати кваліфікацію їй не вдалося, у наступному матчі програла українці Ксенії Бардабуш). Решту матчів вона програла. Тож за кар'єру вона заробила лише 526 доларів. А останній матч провела ще у 2017 році.

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Значно більше успіхів вона досягла як модель. Вона знімається в рекламних роликах та для глянцевих журналів, рекламуючи купальники. Активно веде свою сторінку в інстарграм, куди викладає чимало фотографій саме в бікіні.

А в січні 2021 року вона потрапила на обкладинку журналу Playboy для Африки.

Але і без цього Габріелли Бонджованні є чимало пікантних фотографій.