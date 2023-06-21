Итальянцы разрабатывают дизайн: спорткомплекс ХПИ восстанавливается после ужасных обстрелов

Россияне 24 июня ударили по спорткомплексу ХПИ. Атака уничтожила этот спортивный объект.

Меньше всего пострадал бассейн. Сейчас он был восстановлен, туда уже начали приходить люди. Об этом 24 Каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Спорткомплекс обретет новую жизнь

В прошлом году были полностью избиты стены, плавал мусор в воде. В спорткомплексе занимались не только студенты, но и многие харьковчане и спортсмены, известные в мире. Окончательная реконструкция требует больших средств.

Так, в апреле государство выделило 2 миллиона гривен на ремонт спорткомплекса и другого пострадавшего в арке учебного заведения. Бассейн и один из поврежденных учебных корпусов уже починили.

Как выглядит спортивный объект, где занималось немало людей / Фото 24 Канала

Итальянцы принялись делать дизайн будущего спорткомплекса ХПИ. Он будет очень красивый. В июне началась разработка, к середине осени обещают показать готовый проект. За эти четыре месяца должны искать средства, чтобы начать его реализовывать.

"Все работники, бывшие и действующие студенты, родители людей, которые занимались в спорткомплексе, и сами спортсмены приобщались к разбору завалов и восстановлению. Благодаря им удалось сэкономить большие средства, которые могли пойти на более серьезные работы. Разбор завалов делали сами работники, и за это им большая благодарность", – подытожила Черненко.

В очередной раз убеждаемся, что мы, украинцы, в отличие от нашего северного соседа, умеем хорошо отстраивать, а не разрушать. Вскоре все увидят красноречивое "до и после".

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