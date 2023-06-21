Найменше постраждав басейн. Зараз його відновили, туди вже почали приходити люди. Про це 24 Каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Спорткомплекс отримає нове життя

Торік були повністю побиті стіни, плавало сміття у воді. У спорткомплексі займалися не лише студенти, а й чимало харків'ян та спортсменів, відомих у світі. Остаточна реконструкція потребує чималих коштів.

Так, у квітні держава виділила 2 мільйони гривень на ремонт спорткомплексу та іншого навчального закладу, який постраждав у аркові. Басейн та один з навчальних корпусів, який був пошкоджений, вже полагодили.

Який вигляд має спортивний об'єкт, де займалося чимало людей / Фото 24 Каналу

Італійці взялися робити дизайн майбутнього спорткомплексу ХПІ. Він буде дуже красивим. У червні почалася розробка, до середини осені обіцяють показати готовий проєкт. За ці 4 місяці мають шукати кошти, щоб почати його реалізовувати.

"Усі працівники, колишні і чинні студенти, батьки людей, які займалися у спорткомплексі, і самі спортсмени долучалися до розбору завалів та відновлення Завдяки їм зекономити великі кошти, які могли піти на більш серйозні роботи. Розбір завалів робили самі працівники, і за це їм велика подяка", – підсумувала Черненко.

Вчергове переконуємося, що ми, українці, на відміну від нашого північного сусіда, вміємо гарно відбудовувати, а не руйнувати. Невдовзі усі побачать красномовне "до та після".

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